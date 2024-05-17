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А-ДЕРМА СТИК ДЛЯ ГУБ 4 г - Одесса (642410) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
195,92 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, просп. Шевченко, 21
Всего: упаковка (1)
254,34 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
187,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (3)
235,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
213,41 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (2)
253,35 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 33
Всего: упаковка (1)
251,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
203,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
200,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (2)
235,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
202,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
213,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 12-А
Всего: упаковка (1)
204,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Балтийский, 1
Всего: упаковка (1)
213,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Оболонская, 4-А
Всего: упаковка (1)
195,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
Всего: упаковка (1)
213,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (1)
235,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (2)
252,15
Экономия: -2,31 грн
249,84 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
251,60 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (3)
252,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (1)
235,00 грн