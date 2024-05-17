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А-ДЕРМА КУТАЛГАН СПРЕЙ 100 мл - Запорожье (764322) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
369,32
Экономия: -18,32 грн
351,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
532,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
395,87
Экономия: -11,94 грн
383,93 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
532,00
Экономия: -106,40 грн
425,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
425,52 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
486,75
Экономия: -97,35 грн
389,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 14 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
486,75
Экономия: -97,35 грн
389,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
Всего: упаковка (1)
389,68 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -15,96 грн
516,04 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 14 мин
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
532,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
385,16 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 14 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (1)
532,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
390,00
Экономия: -78,00 грн
312,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 14 мин
Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В
Всего: упаковка (1)
532,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Милютенко, 12-А
Всего: упаковка (1)
398,58 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 14 мин
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (2)
532,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (2)
443,05
Экономия: -88,60 грн
354,45 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 14 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (3)
532,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
393,67 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 101
Всего: упаковка (1)
532,00 грн