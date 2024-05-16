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А-ДЕРМА КУТАЛГАН СПРЕЙ 100 мл - Львов (764322) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
379,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
403,74
Экономия: -19,81 грн
383,93 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
532,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
379,48 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
379,48 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
379,48 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 42 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (4)
532,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
532,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
379,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
280,54
Экономия: -12,16 грн
268,38 грн
В других городах:
Центральная
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Открыто Закроется через 12 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
366,58
Экономия: -0,30 грн
366,28 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (2)
532,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Тернополь, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
532,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
500,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Школьная, 1
Всего: упаковка (1)
279,62
Экономия: -9,69 грн
269,93 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
385,16 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
379,48 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Юности, 18
Всего: упаковка (1)
532,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (1)
532,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (2)
532,00
Экономия: -106,40 грн
425,60 грн