Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для телаА-ДЕРМА ДЕРМАЛИБУР+БАРЬЕР ИЗОЛИРУЮЩИЙ КРЕМЦены в аптеках

А-ДЕРМА ДЕРМАЛИБУР+БАРЬЕР ИЗОЛИРУЮЩИЙ КРЕМ 50 мл - Киев (642403) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
314,49 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
350,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
360,40
Экономия: -72,05 грн
288,35 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
294,83 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
360,40
Экономия: -72,05 грн
288,35 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (6)
350,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Оболонская, 4-А
Всего: упаковка (1)
279,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Балтийский, 1
Всего: упаковка (1)
314,50 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (2)
393,15
Экономия: -78,60 грн
314,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 12-А
Всего: упаковка (1)
292,66 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 94/1
Всего: упаковка (2)
393,15
Экономия: -78,60 грн
314,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
291,56 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (2)
360,40
Экономия: -72,05 грн
288,35 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
360,40
Экономия: -72,05 грн
288,35 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
295,78 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (2)
360,40
Экономия: -72,05 грн
288,35 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
314,50 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
490,00 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
350,00 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
283,00 грн
В других городах:
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (2)
360,40
Экономия: -72,05 грн
288,35 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
327,60
Экономия: -65,50 грн
262,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
Всего: упаковка (1)
314,50 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
327,60
Экономия: -65,50 грн
262,10 грн