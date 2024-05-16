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А-ДЕРМА МЫЛО ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 100 г - Львов (642385) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
326,02 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
243,84 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
275,97
Экономия: -13,54 грн
262,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
275,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
275,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
243,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
275,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
243,84 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
243,84 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
283,95
Экономия: -56,75 грн
227,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
214,03
Экономия: -9,28 грн
204,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
275,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б
Всего: упаковка (2)
275,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (2)
243,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
275,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
296,38 грн
В других городах:
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
296,38 грн
Центральная
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Открыто Закроется через 13 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
344,57
Экономия: -1,49 грн
343,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Шевченко Тараса, 35
Всего: упаковка (1)
191,12
Экономия: -0,82 грн
190,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
231,50 грн