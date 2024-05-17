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АВЕН КОЛД КРЕМ СТИК ДЛЯ ГУБ 4 г - Запорожье (642369) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
272,00
Экономия: -40,00 грн
232,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
286,00
Экономия: -54,00 грн
232,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
260,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (1)
293,28 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
293,30
Экономия: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 16 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
268,35
Экономия: -8,05 грн
260,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (2)
293,30
Экономия: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
293,30
Экономия: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 16 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
293,30
Экономия: -8,80 грн
284,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
286,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 75
Всего: упаковка (1)
268,31 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 16 мин
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
293,30
Экономия: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 16 мин
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (1)
293,30
Экономия: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (3)
293,30
Экономия: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (3)
293,30
Экономия: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
293,30
Экономия: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 16 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
293,30
Экономия: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (1)
268,35
Экономия: -8,05 грн
260,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 16 мин
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (4)
293,30
Экономия: -8,80 грн
284,50 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (3)
293,30
Экономия: -8,80 грн
284,50 грн