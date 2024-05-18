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Ацетилцистеин-Тева таблетки шипучие 600 мг туба, №10 - Запорожье (656710) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеке
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
227,40 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
225,84
Экономия: -38,88 грн
186,96 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
230,48
Экономия: -23,48 грн
207,00 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
235,00
Экономия: -26,00 грн
209,00 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
253,00
Экономия: -38,00 грн
215,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
227,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (23)
235,00
Экономия: -26,00 грн
209,00 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
208,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
234,28
Экономия: -27,30 грн
206,98 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
217,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
207,55 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
227,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
234,99
Экономия: -27,99 грн
207,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
229,49
Экономия: -18,55 грн
210,94 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
227,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
247,16
Экономия: -22,22 грн
224,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
223,38
Экономия: -21,34 грн
202,04 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
260,81
Экономия: -46,96 грн
213,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
247,75
Экономия: -19,73 грн
228,02 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
227,40 грн