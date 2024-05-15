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Ацетилцистеин-Тева таблетки шипучие 600 мг туба, №10 - Днепр (Днепропетровск) (656710) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
235,81
Экономия: -33,35 грн
202,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6)
228,00
Экономия: -27,40 грн
200,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
241,87
Экономия: -34,85 грн
207,02 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
235,00
Экономия: -26,00 грн
209,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
230,33
Экономия: -22,41 грн
207,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
207,55 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
234,55
Экономия: -27,61 грн
206,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
222,96
Экономия: -40,59 грн
182,37 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
235,00
Экономия: -26,00 грн
209,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
241,23
Экономия: -34,25 грн
206,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
195,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
238,23
Экономия: -33,05 грн
205,18 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (10)
222,10
Экономия: -26,38 грн
195,72 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
231,14
Экономия: -25,16 грн
205,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
232,46
Экономия: -12,56 грн
219,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
209,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (8)
217,17
Экономия: -23,51 грн
193,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
207,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
243,18
Экономия: -38,00 грн
205,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
246,78
Экономия: -39,80 грн
206,98 грн