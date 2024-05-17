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Vitex капсулы 500 мг, №90 - Запорожье (707501) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
232,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
286,79
Экономия: -62,26 грн
224,53 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
232,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
257,00
Экономия: -33,00 грн
224,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
232,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
232,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
232,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
232,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
232,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
232,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
264,70
Экономия: -25,80 грн
238,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
232,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
232,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
232,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
232,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
232,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
232,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
232,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
232,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
232,20 грн