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Биневрол капсулы, №30 - Запорожье (737640) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
285,00
Экономия: -61,80 грн
223,20 грн
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4)
264,51
Экономия: -45,53 грн
218,98 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
258,00
Экономия: -34,80 грн
223,20 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
247,99
Экономия: -34,52 грн
213,47 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
322,87
Экономия: -37,63 грн
285,24 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
250,66
Экономия: -29,86 грн
220,80 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
264,61
Экономия: -25,96 грн
238,65 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
268,00
Экономия: -45,65 грн
222,35 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
249,41
Экономия: -18,39 грн
231,02 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
292,71
Экономия: -50,73 грн
241,98 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
254,87
Экономия: -32,43 грн
222,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (3)
259,78
Экономия: -39,36 грн
220,42 грн
Аптека бам
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Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
243,99
Экономия: -30,52 грн
213,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
282,81
Экономия: -33,29 грн
249,52 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
270,00
Экономия: -46,80 грн
223,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
279,95
Экономия: -37,07 грн
242,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
261,65
Экономия: -40,25 грн
221,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
259,91
Экономия: -21,37 грн
238,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (3)
290,36
Экономия: -46,79 грн
243,57 грн
Аптека копейка
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Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: капсулы (20)
260,73
Экономия: -16,46 грн
244,27 грн