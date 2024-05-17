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Биневрол капсулы, №30 - Одесса (737640) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (6)
258,48
Экономия: -36,94 грн
221,54 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
255,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
236,73
Экономия: -15,11 грн
221,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
244,99
Экономия: -31,52 грн
213,47 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
261,73
Экономия: -19,00 грн
242,73 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (2)
267,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
222,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (4)
241,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (2)
241,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
277,38
Экономия: -34,50 грн
242,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 123/2-А
Всего: упаковка (1)
250,74
Экономия: -28,01 грн
222,73 грн
В других городах:
Аптека enter
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Открыто Закроется в 19:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (1)
262,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
279,03
Экономия: -43,58 грн
235,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: упаковка (2)
242,95
Экономия: -20,93 грн
222,02 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (1)
255,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
248,43
Экономия: -30,78 грн
217,65 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Александрийская, 21-А
Всего: упаковка (1)
222,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, ул. Химиков, 22/3
Всего: упаковка (2)
222,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
256,93
Экономия: -19,34 грн
237,59 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Солнечная, 24
Всего: упаковка (1)
247,96
Экономия: -25,01 грн
222,95 грн