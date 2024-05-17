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Биневрол капсулы, №30 - Львов (737640) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: капсулы (20)
256,75 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
258,69
Экономия: -19,58 грн
239,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
252,26
Экономия: -30,50 грн
221,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
245,74
Экономия: -23,01 грн
222,73 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: капсулы (20)
290,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
273,99
Экономия: -60,45 грн
213,54 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: капсулы (20)
302,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
234,20
Экономия: -13,77 грн
220,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (1)
291,99
Экономия: -78,45 грн
213,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (4)
277,99
Экономия: -64,45 грн
213,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
Всего: капсулы (20)
264,99
Экономия: -51,45 грн
213,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: капсулы (10)
272,08
Экономия: -28,14 грн
243,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (4)
243,60
Экономия: -8,60 грн
235,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (1)
248,99
Экономия: -35,45 грн
213,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (2)
259,99
Экономия: -46,45 грн
213,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Широкая, 66
Всего: упаковка (1)
300,99
Экономия: -87,45 грн
213,54 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (2)
247,99
Экономия: -34,45 грн
213,54 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (2)
264,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (3), капсулы (2)
256,63
Экономия: -40,63 грн
216,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: капсулы (20)
231,86
Экономия: -11,13 грн
220,73 грн