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Биневрол капсулы, №30 - Киев (737640) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
240,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
241,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
239,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (3), капсулы (2)
259,65
Экономия: -39,92 грн
219,73 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
246,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
252,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
251,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
229,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
233,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (2)
255,33 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 56-А
Всего: упаковка (1)
325,10
Экономия: -84,10 грн
241,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 13
Всего: упаковка (1)
252,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 6
Всего: упаковка (1)
209,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
242,87
Экономия: -7,87 грн
235,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 15/1
Всего: упаковка (1)
241,49
Экономия: -20,19 грн
221,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
Всего: упаковка (2)
209,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: капсулы (20)
288,47
Экономия: -32,14 грн
256,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Автозаводская, 25
Всего: упаковка (1)
251,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (1)
254,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 23
Всего: упаковка (1)
242,81 грн