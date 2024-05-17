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5-Фторурацил "Эбеве" концентрат для раствора для инфузий 500 мг флакон 10 мл, №1 - Одесса (3760) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 15:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (4)
267,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
252,99
Экономия: -19,54 грн
233,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
266,50 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Измаил, просп. Независимости, 68-А
Всего: упаковка (4)
265,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
267,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
267,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ватутино, просп. Дружбы, 1
Всего: упаковка (1)
266,91 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
253,65 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
262,99
Экономия: -29,54 грн
233,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 36
Всего: упаковка (1)
253,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
234,14 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Семеновка, ул. Шевченко Тараса, 78
Всего: упаковка (3)
278,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Семеновка, ул. Независимости, 52-А
Всего: упаковка (1)
266,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
266,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (6)
236,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
251,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (4)
266,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
Всего: упаковка (4)
234,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
265,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Славутич, пл. Привокзальная, 7
Всего: упаковка (5)
234,39 грн