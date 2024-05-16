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5-Фторурацил "Эбеве" концентрат для раствора для инфузий 500 мг флакон 10 мл, №1 - Львов (3760) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
264,31 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (2)
265,07
Экономия: -31,62 грн
233,45 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Сокольники, ул. Сковороды Григория, 58
Всего: упаковка (1)
265,07
Экономия: -31,62 грн
233,45 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
Всего: упаковка (2)
222,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
Всего: упаковка (2)
230,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (4)
266,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 13 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
251,91 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (6)
236,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
275,69 грн
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Открыто Закроется через 13 мин
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
Всего: упаковка (1)
253,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 13 мин
Ровно, ул. Соборная, 156
Всего: упаковка (2)
264,99
Экономия: -31,54 грн
233,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 13 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
266,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:30
Славутич, пл. Привокзальная, 7
Всего: упаковка (5)
234,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Ватутино, просп. Дружбы, 1
Всего: упаковка (1)
266,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
Всего: упаковка (4)
234,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (4)
257,83 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
Всего: упаковка (18)
234,39 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 13 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
Всего: упаковка (1)
254,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Чернигов, ул. Доценко, 2
Всего: упаковка (3)
241,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 43 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
Всего: упаковка (2)
257,83 грн