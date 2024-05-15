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Ангелон® таблетки 20 мг блистер со вкусом ментола, №30 - Днепр (Днепропетровск) (823228) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
103,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: таблетки (10)
112,92
Экономия: -13,57 грн
99,35 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
160,40
Экономия: -63,20 грн
97,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
103,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
109,92
Экономия: -10,69 грн
99,23 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: таблетки (20)
112,33
Экономия: -13,22 грн
99,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: таблетки (20)
121,35
Экономия: -22,09 грн
99,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
103,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
115,60
Экономия: -16,41 грн
99,19 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (2)
124,30
Экономия: -26,00 грн
98,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
103,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
112,47
Экономия: -13,36 грн
99,11 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: таблетки (10)
110,87
Экономия: -12,06 грн
98,81 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: таблетки (20)
111,05
Экономия: -12,02 грн
99,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
103,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
103,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (6), блистер (2)
114,99
Экономия: -15,91 грн
99,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
103,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
114,47
Экономия: -15,62 грн
98,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
103,10 грн