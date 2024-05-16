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IVATHERM UNA СЫВОРОТКА АНТИВОЗРАСТНАЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 30 мл - Киев (742683) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
1385,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
1383,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
1276,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
1286,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
1162,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1386,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
1167,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
1161,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
1363,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (2)
1152,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
1154,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 47-А
Всего: упаковка (2)
1152,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (2)
1167,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (2)
1153,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (2)
1351,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 5/7
Всего: упаковка (2)
1160,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
1361,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (2)
1153,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 16/50
Всего: упаковка (2)
1168,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 34
Всего: упаковка (2)
1359,69 грн