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Белосалик мазь туба 30 г, №1 - Запорожье (6802) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеке
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
261,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
299,52
Экономия: -52,28 грн
247,24 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
281,37
Экономия: -40,11 грн
241,26 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
215,41 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
290,99
Экономия: -43,19 грн
247,80 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
279,00
Экономия: -38,00 грн
241,00 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
242,73 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
279,00
Экономия: -38,00 грн
241,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
283,99
Экономия: -36,19 грн
247,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
292,85
Экономия: -32,54 грн
260,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
244,14 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
261,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
293,48
Экономия: -52,69 грн
240,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
275,31
Экономия: -30,86 грн
244,45 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
330,20
Экономия: -77,70 грн
252,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
261,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
312,40
Экономия: -64,75 грн
247,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
278,07
Экономия: -30,94 грн
247,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
259,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
308,61
Экономия: -61,23 грн
247,38 грн