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Асглюкан таблетки, №30 - Запорожье (741337) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
295,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
295,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
295,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
281,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
333,99
Экономия: -55,27 грн
278,72 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
295,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
295,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
295,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
295,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
253,71 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
295,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
295,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
295,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
295,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
261,87
Экономия: -12,99 грн
248,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
266,08
Экономия: -13,56 грн
252,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
262,39
Экономия: -9,87 грн
252,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
268,50
Экономия: -15,98 грн
252,52 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
295,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
295,50 грн