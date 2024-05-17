Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию иммунной системыДиетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системыАсглюканЦены в аптеках

Асглюкан таблетки, №30 - Львов (741337) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
296,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
296,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
296,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
296,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
296,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
296,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
330,78
Экономия: -87,57 грн
243,21 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
296,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
296,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
296,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
247,81 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
296,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
296,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
296,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
296,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
296,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
296,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
254,92 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (166)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
296,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
244,31 грн