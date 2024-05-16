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Асглюкан таблетки, №30 - Харьков (741337) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
296,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
296,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
296,60 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
255,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
264,11
Экономия: -11,59 грн
252,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
296,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
309,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
266,90
Экономия: -13,75 грн
253,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
336,34
Экономия: -48,75 грн
287,59 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
280,41 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
326,12
Экономия: -34,48 грн
291,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
268,28
Экономия: -15,76 грн
252,52 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
437,10
Экономия: -158,10 грн
279,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
329,98
Экономия: -41,92 грн
288,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
266,62
Экономия: -14,33 грн
252,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
296,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
266,06
Экономия: -13,54 грн
252,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
296,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
328,92
Экономия: -36,46 грн
292,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (36)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
296,60 грн