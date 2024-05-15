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Асглюкан таблетки, №30 - Днепр (Днепропетровск) (741337) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
268,23
Экономия: -15,71 грн
252,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
318,26
Экономия: -22,86 грн
295,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (97)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
296,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (97)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
296,60 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
324,69
Экономия: -38,07 грн
286,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: таблетки (20)
268,23
Экономия: -16,91 грн
251,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (97)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
296,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (97)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
296,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (97)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
296,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
315,61
Экономия: -22,93 грн
292,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (97)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
296,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
323,83
Экономия: -28,40 грн
295,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
288,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (97)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
296,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (97)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
296,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: таблетки (10)
270,56
Экономия: -17,16 грн
253,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
319,58
Экономия: -32,85 грн
286,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
264,34
Экономия: -11,82 грн
252,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
263,68
Экономия: -12,34 грн
251,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
311,31
Экономия: -57,49 грн
253,82 грн