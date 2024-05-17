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АРОВИТАЛ ИММУНО (Arovital® Immuno) таблетки, №150 - Запорожье (739382) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
254,80
Экономия: -37,20 грн
217,60 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (5)
283,50
Экономия: -65,90 грн
217,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: таблетки (4)
263,90
Экономия: -46,30 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, просп. Слобожанский, 31-Д
Всего: упаковка (1)
330,50
Экономия: -112,90 грн
217,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 18-Д
Всего: упаковка (2)
288,10
Экономия: -70,50 грн
217,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
385,10
Экономия: -167,50 грн
217,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Александрия, ул. 6-го Декабря, 137
Всего: упаковка (2)
358,50
Экономия: -140,90 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 77
Всего: упаковка (1), таблетки (4)
379,10
Экономия: -161,50 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 11
Всего: упаковка (1)
283,50
Экономия: -65,90 грн
217,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 210
Всего: упаковка (3)
292,60
Экономия: -75,00 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
330,50
Экономия: -112,90 грн
217,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лубны, просп. Владимирский, 42/1
Всего: упаковка (2)
283,50
Экономия: -65,90 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
324,50
Экономия: -106,90 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (4)
315,40
Экономия: -97,80 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 17 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 67
Всего: упаковка (1)
329,10
Экономия: -111,50 грн
217,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 29
Всего: упаковка (1)
283,50
Экономия: -65,90 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
335,00
Экономия: -117,40 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 02 мин
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (3)
396,60
Экономия: -179,00 грн
217,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, просп. Глушкова Академика, 34
Всего: упаковка (4)
301,80
Экономия: -84,20 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 17 мин
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
Всего: упаковка (5)
395,20
Экономия: -177,60 грн
217,60 грн