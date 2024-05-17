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АРОВИТАЛ ИММУНО (Arovital® Immuno) таблетки, №150 - Львов (739382) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (2)
385,90
Экономия: -168,30 грн
217,60 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
324,50
Экономия: -106,90 грн
217,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Привокзальная, 2-Д
Всего: упаковка (3)
243,94
Экономия: -26,34 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Ровно, ул. Червония Василия, 16
Всего: таблетки (4)
306,30
Экономия: -88,70 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 73
Всего: упаковка (1)
310,90
Экономия: -93,30 грн
217,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чуднов, ул. Житомирская, 14-А
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
342,40
Экономия: -124,80 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Центральная, 2
Всего: упаковка (1)
320,00
Экономия: -102,40 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Святошинская, 3
Всего: упаковка (2)
279,86
Экономия: -62,26 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 98/2
Всего: упаковка (6)
320,00
Экономия: -102,40 грн
217,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 63
Всего: упаковка (2)
263,90
Экономия: -46,30 грн
217,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 10
Всего: упаковка (2)
283,50
Экономия: -65,90 грн
217,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 34
Всего: упаковка (4)
301,80
Экономия: -84,20 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41
Всего: упаковка (1)
306,30
Экономия: -88,70 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (3)
396,60
Экономия: -179,00 грн
217,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 19
Всего: упаковка (3)
279,00
Экономия: -61,40 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
Всего: упаковка (5)
395,20
Экономия: -177,60 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, просп. Оболонский, 1-Б
Всего: упаковка (3)
387,40
Экономия: -169,80 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (3)
395,80
Экономия: -178,20 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (1)
329,10
Экономия: -111,50 грн
217,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (3)
395,80
Экономия: -178,20 грн
217,60 грн