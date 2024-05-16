АРОВИТАЛ ИММУНО (Arovital® Immuno) таблетки, №150 - Харьков (739382) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
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Харьков, просп. Героев Харькова, 210
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Днепр, просп. Слобожанский, 31-Д
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Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
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Каменское, бульв. Строителей, 18-Д
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Лубны, просп. Владимирский, 42/1
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Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Аптека доброго дня
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Александрия, просп. Соборный, 11
Аптека доброго дня
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Александрия, просп. Соборный, 77
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Александрия, ул. 6-го Декабря, 137
Региональная аптечная сеть руан
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Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Аптека доброго дня
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Борисполь, ул. Киевский Шлях, 67
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Чернигов, ул. Всехсвятская, 7-А
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Всего: упаковка (8)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 1-П
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Строителей (Днепровский), 29
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Аптека доброго дня
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Киев, пл. Независимости, 1
Аптека доброго дня
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Киев, пл. Независимости, 2
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