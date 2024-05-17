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Альтрено™ лосьон 0,05 % туба 45 г, №1 - Одесса (676864) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
840,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
740,88
Экономия: -21,58 грн
719,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
867,99
Экономия: -154,60 грн
713,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
741,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
765,05
Экономия: -45,75 грн
719,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
723,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (2)
812,99
Экономия: -99,60 грн
713,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
735,99
Экономия: -22,60 грн
713,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
793,99
Экономия: -80,60 грн
713,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (1)
741,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
Всего: упаковка (1)
699,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (3)
750,88
Экономия: -31,58 грн
719,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (2)
835,99
Экономия: -122,60 грн
713,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
803,50
Экономия: -34,60 грн
768,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
839,99
Экономия: -126,60 грн
713,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
747,28
Экономия: -27,98 грн
719,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
793,99
Экономия: -80,60 грн
713,39 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
753,32
Экономия: -34,02 грн
719,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: упаковка (2)
839,99
Экономия: -126,60 грн
713,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
Всего: упаковка (1)
843,52
Экономия: -43,52 грн
800,00 грн