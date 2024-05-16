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Альтрено™ лосьон 0,05 % туба 45 г, №1 - Киев (676864) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
734,40 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
744,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
699,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
741,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 14
Всего: упаковка (1)
741,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (1)
734,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 27-Б
Всего: упаковка (1)
699,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 2
Всего: упаковка (1)
699,41 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
773,00
Экономия: -23,19 грн
749,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
Всего: упаковка (1)
741,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
Всего: упаковка (1)
741,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Литовский, 4
Всего: упаковка (1)
741,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, просп. Берестейский, 100-Ф
Всего: упаковка (1)
741,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Экстер Александры / Бальзака Оноре, 18/78
Всего: упаковка (1)
741,40 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
744,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
696,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
843,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
738,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
758,50 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 13-Б
Всего: упаковка (1)
772,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Одесская, 70-А
Всего: упаковка (1)
808,99
Экономия: -125,96 грн
683,03 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Васильков, ул. Декабристов, 87-В
Всего: упаковка (1)
792,99
Экономия: -109,96 грн
683,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Сагайдачного Гетмана, 36/1
Всего: упаковка (1)
810,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2
Всего: упаковка (1)
827,14
Экономия: -48,14 грн
779,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Клавдиево-Тарасово, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
581,97 грн