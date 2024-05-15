Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕМЕСТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕРетиноиды для местного лечения акнеТретиноинАльтрено™Цены в аптеках

Альтрено™ лосьон 0,05 % туба 45 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (676864) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
812,99
Экономия: -129,96 грн
683,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
813,81
Экономия: -69,76 грн
744,05 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
799,66
Экономия: -62,63 грн
737,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
787,29
Экономия: -32,39 грн
754,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
792,99
Экономия: -109,96 грн
683,03 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
779,99
Экономия: -96,96 грн
683,03 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
799,97
Экономия: -48,97 грн
751,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
854,21
Экономия: -46,99 грн
807,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
847,62
Экономия: -40,40 грн
807,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
835,19
Экономия: -42,19 грн
793,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (1)
792,17
Экономия: -26,27 грн
765,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
842,72
Экономия: -49,72 грн
793,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (1)
841,38 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
744,05 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
701,93 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1)
671,79
Экономия: -20,89 грн
650,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
805,34
Экономия: -46,44 грн
758,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
Всего: упаковка (1)
792,99
Экономия: -109,96 грн
683,03 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Всего: упаковка (1)
826,99
Экономия: -143,96 грн
683,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (1)
795,70
Экономия: -43,65 грн
752,05 грн