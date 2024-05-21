Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияГемаготен-йод (Gemagoten iodine) Гемаготен-йод (Gemagoten iodine) (416368) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ВЛВ Импорт Форма выпуска Плитка Вес 50 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия