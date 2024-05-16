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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовNOW FOODS DAILY VITS MULTIЦены в аптеках

NOW FOODS DAILY VITS MULTI таблетки, №30 - Киев (713433) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 612 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (4)
468,99
Экономия: -100,93 грн
368,06 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
530,50
Экономия: -129,90 грн
400,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 13 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
526,90
Экономия: -126,30 грн
400,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
360,84 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
530,50
Экономия: -129,90 грн
400,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
360,84 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
530,50
Экономия: -129,90 грн
400,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
530,50
Экономия: -129,90 грн
400,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
530,50
Экономия: -129,90 грн
400,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (3)
530,50
Экономия: -129,90 грн
400,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
458,33
Экономия: -107,32 грн
351,01 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
443,90
Экономия: -43,30 грн
400,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
530,50
Экономия: -129,90 грн
400,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
352,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
382,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
449,35
Экономия: -97,03 грн
352,32 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (2)
530,50
Экономия: -129,90 грн
400,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (2)
530,50
Экономия: -129,90 грн
400,60 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (1)
401,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
360,84 грн