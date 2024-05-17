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АНТИПИГМЕНТ КОРРЕКТОР ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ 5 мл - Запорожье (711230) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
620,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
485,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
630,20
Экономия: -41,50 грн
588,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
577,48
Экономия: -64,34 грн
513,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
485,18 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
485,18 грн
Социальный проект благодия
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (1)
626,68
Экономия: -39,81 грн
586,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (1)
630,57
Экономия: -89,22 грн
541,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Юбилейный, 29-А
Всего: упаковка (1)
567,70
Экономия: -49,61 грн
518,09 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
626,81
Экономия: -78,17 грн
548,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Всего: упаковка (1)
620,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
570,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
529,72 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
514,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
638,64
Экономия: -62,08 грн
576,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
504,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
626,14
Экономия: -82,36 грн
543,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (4)
565,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (2)
620,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
647,74
Экономия: -63,30 грн
584,44 грн