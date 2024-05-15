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АНТИПИГМЕНТ КОРРЕКТОР ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ 5 мл - Днепр (Днепропетровск) (711230) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
633,79
Экономия: -90,01 грн
543,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
631,18
Экономия: -41,27 грн
589,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
504,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
607,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (2)
504,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
605,50
Экономия: -93,12 грн
512,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2)
504,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (2)
514,29 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (2)
620,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
646,47
Экономия: -62,03 грн
584,44 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (4)
565,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
582,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
514,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
631,42
Экономия: -54,86 грн
576,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
504,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
529,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
570,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
648,11
Экономия: -99,47 грн
548,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (3)
620,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
514,29 грн