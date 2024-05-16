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АТОДЕРМ ИНТЕНСИВ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 100 мл - Харьков (735049) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
607,27 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
583,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
607,27 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
654,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
654,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
700,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (2)
607,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
583,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Сумы, ул. Ильинская, 49
Всего: упаковка (1)
584,18 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
810,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
810,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
700,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
654,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
654,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
700,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
607,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
654,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
560,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
654,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Бульбы Тараса, 12
Всего: упаковка (1)
583,86 грн