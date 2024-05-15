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АТОДЕРМ ИНТЕНСИВ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (735049) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
560,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
607,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
654,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
654,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
654,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
700,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
700,65 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
810,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
810,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
654,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
654,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
700,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
654,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Соборная, 10/7
Всего: упаковка (1)
583,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Бульбы Тараса, 12
Всего: упаковка (1)
583,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
607,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
607,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
607,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44
Всего: упаковка (1)
583,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44/1
Всего: упаковка (2)
584,18 грн