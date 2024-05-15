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АТОДЕРМ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 1 л - Днепр (Днепропетровск) (717892) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
721,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
841,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
841,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
968,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
901,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
901,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
841,73 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
781,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
841,73 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
903,52 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
977,00
Экономия: -127,00 грн
850,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
901,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
841,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Соборная, 10/7
Всего: упаковка (1)
751,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Бульбы Тараса, 12
Всего: упаковка (1)
751,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
970,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
964,83 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
969,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
964,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
967,52 грн