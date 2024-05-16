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NCEF-РЕВЕРС КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 15 мл - Львов (735054) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
2274,78 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
2351,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
2351,05 грн
В других городах:
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется через 15 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
2490,39
Экономия: -17,97 грн
2472,42 грн
Центральная
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Открыто Закроется через 15 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
2244,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 15 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
2485,73 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
2351,05 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Рованцы, ул. Ранковая, 2
Всего: упаковка (2)
2448,41
Экономия: -5,01 грн
2443,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 15 мин
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
2140,78 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
1999,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 15 мин
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
2484,41 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
2458,97
Экономия: -6,48 грн
2452,49 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
2455,21
Экономия: -0,30 грн
2454,91 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
1817,25 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (1)
2351,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (3)
1999,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 15 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
2479,08 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 15 мин
Черновцы, ул. Главная, 33
Всего: упаковка (1)
2468,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
2446,75
Экономия: -1,50 грн
2445,25 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 15 мин
Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
2257,31
Экономия: -34,60 грн
2222,71 грн