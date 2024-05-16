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ABCDERM КОЛД КРЕМ 45 мл - Львов (666816) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
352,41
Экономия: -17,29 грн
335,12 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
435,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
358,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
347,92
Экономия: -12,80 грн
335,12 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
435,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 45 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (1)
435,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
354,66
Экономия: -19,54 грн
335,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
358,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
349,06
Экономия: -13,94 грн
335,12 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
435,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
351,41
Экономия: -16,29 грн
335,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
358,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (2)
452,00
Экономия: -13,56 грн
438,44 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (1)
435,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
358,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
346,72
Экономия: -11,60 грн
335,12 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
613,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
358,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
452,00
Экономия: -13,56 грн
438,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
358,30 грн