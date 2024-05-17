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АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОЖИ РУК ANTISEPTICUM С ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARMЦены в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОЖИ РУК ANTISEPTICUM С ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARM 350 мл, №1 - Одесса (734637) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
144,17 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (3)
144,15 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (1)
144,07 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, просп. Мира, 8-М
Всего: упаковка (1)
116,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Парусная, 16-Б
Всего: упаковка (1)
144,19 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 220
Всего: упаковка (1)
115,65 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 15/3
Всего: упаковка (1)
114,95 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 56-Ж
Всего: упаковка (1)
143,82 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Европейская, 5-Б
Всего: упаковка (1)
116,42 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Очаков, ул. Первомайская, 38-А
Всего: упаковка (5)
144,96 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Березовка, пер. Шевченко Тараса, 4
Всего: упаковка (1)
144,47 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Березовка, ул. Танасчишина, 61
Всего: упаковка (1)
115,79 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 83-В
Всего: упаковка (1)
105,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
Всего: упаковка (1)
144,78 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Всего: упаковка (1)
115,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
115,41 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, ул. Космонавтов, 78
Всего: упаковка (1)
115,11 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
116,38 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Николаевка, ул. Центральная, 9
Всего: упаковка (1)
107,82 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Доманевка, ул. Центральная, 62/4
Всего: упаковка (1)
115,76 грн