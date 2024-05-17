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АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОЖИ РУК ANTISEPTICUM С ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARMЦены в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОЖИ РУК ANTISEPTICUM С ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARM 350 мл, №1 - Львов (734637) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
106,71 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
108,44 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
106,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
108,26 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (1)
144,74 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (1)
115,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (1)
107,81 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
144,02 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: упаковка (1)
145,16 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 50
Всего: упаковка (1)
145,13 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
Всего: упаковка (1)
144,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
Всего: упаковка (1)
116,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. Франко Ивана, 29-Н
Всего: упаковка (1)
106,89 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 3
Всего: упаковка (1)
115,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 24
Всего: упаковка (1)
144,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
Всего: упаковка (1)
144,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Сколе, ул. Данилы Галицкого, 7
Всего: упаковка (1)
106,31 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (1)
108,89 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (1)
115,09 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (1)
144,12 грн