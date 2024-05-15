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АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОЖИ РУК ANTISEPTICUM С ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARMЦены в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОЖИ РУК ANTISEPTICUM С ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARM 350 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (734637) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
116,17 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
145,11 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
105,79 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
114,97 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
Всего: упаковка (1)
116,06 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (1)
144,43 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (1)
114,83 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
143,82 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 70
Всего: упаковка (1)
144,11 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Северодонецкая, 2
Всего: упаковка (2)
116,16 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (1)
115,87 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-Д
Всего: упаковка (2)
145,43 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Илларионово, ул. Рабочая, 18
Всего: упаковка (1)
145,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (3)
145,44 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Николенко, 11-А
Всего: упаковка (1)
115,81 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 27-К
Всего: упаковка (1)
144,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Губиниха, ул. Базарная, 22
Всего: упаковка (1)
144,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Верховцево, ул. Украинская, 1
Всего: упаковка (1)
115,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Верховцево, ул. Центральная, 50-А
Всего: упаковка (1)
144,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
Всего: упаковка (3)
143,65 грн