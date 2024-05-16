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АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОЖИ РУК ANTISEPTICUM С ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARMЦены в аптеках

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОЖИ РУК ANTISEPTICUM С ДЕКАМЕТОКСИНОМ SOLUTION PHARM спрей 100 мл, №1 - Харьков (734635) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
59,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
Всего: упаковка (1)
80,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 64
Всего: упаковка (2)
63,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 244
Всего: упаковка (1)
63,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 29
Всего: упаковка (1)
79,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 108
Всего: упаковка (1)
79,44 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ньютона, 98
Всего: упаковка (5)
63,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Жасминовый, 9
Всего: упаковка (1)
59,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 13
Всего: упаковка (1)
63,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 160-К
Всего: упаковка (3)
64,02 грн
Аптека низкие ц
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Б
Всего: упаковка (1)
63,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
63,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Мерефянское, 38
Всего: упаковка (2)
63,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 105
Всего: упаковка (2)
79,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 108
Всего: упаковка (1)
79,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грищенко, 8
Всего: упаковка (3)
63,67 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Черкасская Лозовая, ул. Кооперативная, 1-Б
Всего: упаковка (1)
79,05 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Днепровская, 221
Всего: упаковка (1)
79,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, пл. Привокзальная, 2
Всего: упаковка (1)
50,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Краснопавловка, ул. Микрорайон, 1-А
Всего: упаковка (1)
63,94 грн