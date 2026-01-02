Киев
Кардитрав (Carditrav)
Кардитрав (Carditrav)
Харьков
(адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Первая аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
189,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
180,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
171,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Кардитрав капсулы 352 мг №20
Фармис ЛТД
189,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
171,00
грн
Забронировать
