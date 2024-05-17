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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ" 50 мл - Одесса (667007) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
87,46
Экономия: -4,34 грн
83,12 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
98,30 грн
Виталина
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
Всего: упаковка (1)
98,30 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (2)
98,30 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Ядова Сергея, 14
Всего: упаковка (1)
86,98 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Всего: упаковка (2)
86,98 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 27 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 2
Всего: упаковка (2)
94,20 грн
В других городах:
Ульяна
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Открыто Закроется в 23:00
Черноморск, просп. Мира, 22-В
Всего: упаковка (1)
98,30 грн
Лазурная
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Лазурная, 3/2-Н
Всего: упаковка (1)
98,30 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
Всего: упаковка (1)
90,91
Экономия: -7,67 грн
83,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (1)
97,92
Экономия: -17,25 грн
80,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
89,71
Экономия: -7,41 грн
82,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Литовский, 4
Всего: упаковка (1)
87,90
Экономия: -10,76 грн
77,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
Всего: упаковка (1)
79,84
Экономия: -2,53 грн
77,31 грн
Будем здоровы вместе
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Лиманка, ул. Звездная, 46/1-А
Всего: упаковка (4)
94,20 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, пер. Корабелов, 2-И
Всего: упаковка (4)
94,20 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 161/1
Всего: упаковка (4)
94,20 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Захаровка, ул. Одесская, 60-В
Всего: упаковка (2)
107,50 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
99,80 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Чигирин, ул. Хмельницкого Богдана, 75
Всего: упаковка (1)
99,80 грн