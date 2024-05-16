К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29 Всего: упаковка (1) 21,00 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Славута, ул. Защитников Украины, 19-А Всего: упаковка (1) 20,50 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-В Всего: упаковка (3) 12,80 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается через 15 мин График работы Перемышляны, ул. Боршевская, 28 Всего: упаковка (1) 32,00 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается через 15 мин График работы Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36 Всего: упаковка (1) 21,60 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается через 15 мин График работы Червоноград, ул. Сокальская, 12 Всего: упаковка (2) 32,00 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается через 15 мин График работы Червоноград, ул. Хмельницкого Богдана, 14 Всего: упаковка (1) 29,10 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается через 15 мин График работы Винники, ул. Кольцевая, 2-В Всего: упаковка (1) 25,20 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Винники, ул. Ивасюка, 8-А Всего: упаковка (1) 30,10 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Лисиничи, ул. Тракт Глинянский, 1-Б Всего: упаковка (1) 28,80 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается через 15 мин График работы Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36 Всего: упаковка (2) 30,70 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается через 15 мин График работы Львов, ул. Лычаковская, 152 Всего: упаковка (1) 32,00 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается через 15 мин График работы Львов, ул. Гринченко, 2-А Всего: упаковка (2) 31,30 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается через 15 мин График работы Львов, ул. Кавалеридзе, 2 Всего: упаковка (1) 28,30 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225 Всего: упаковка (1) 30,10 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, ул. Руфа Юрия, 6 Всего: упаковка (1) 31,70 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, просп. Красной Калины, 68 Всего: упаковка (1) 31,30 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Львов, ул. Руфа Юрия, 4 Всего: упаковка (1) 31,30 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается через 15 мин График работы Львов, ул. Очеретяна, 10 Всего: упаковка (1) 29,10 грн Забронировать

Пульс Подробнее Закрыто Открывается через 15 мин График работы Львов, ул. Навроцкого, 23 Всего: упаковка (1) 32,00 грн Забронировать