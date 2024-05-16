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АВЕН КЛИНАНС ВУМЕН СЫВОРОТКА 30 мл - Львов (764316) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
917,63 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
1034,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
881,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
836,99
Экономия: -41,07 грн
795,92 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
1034,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
881,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
881,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
1034,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
881,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
881,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
881,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (3)
1034,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
929,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
935,85 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
1034,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 87
Всего: упаковка (1)
881,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
881,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
940,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
927,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
1034,00 грн