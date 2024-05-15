К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17 Всего: упаковка (2) 1034,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17 Всего: упаковка (2) 1034,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2 Всего: упаковка (2) 1034,00 грн Забронировать

Элитфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (1) 921,00 Экономия: -119,00 грн 802,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 147 Всего: упаковка (1) 841,53 Экономия: -45,61 грн 795,92 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1 Всего: упаковка (2) 967,20 Экономия: -29,02 грн 938,18 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Сумгаитская, 24 Всего: упаковка (1) 944,43 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б Всего: упаковка (1) 828,08 Экономия: -32,16 грн 795,92 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Головатого, 30 Всего: упаковка (1) 967,20 Экономия: -29,02 грн 938,18 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5 Всего: упаковка (1) 879,85 Экономия: -26,40 грн 853,45 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Тростянецкая, 47 Всего: упаковка (1) 743,81 Экономия: -35,01 грн 708,80 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Мишуги Александра, 4 Всего: упаковка (1) 1034,30 Экономия: -31,03 грн 1003,27 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Гришко Михаила, 5 Всего: упаковка (2) 1034,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 2 Всего: упаковка (1) 950,07 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В Всего: упаковка (2) 1034,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20 Всего: упаковка (1) 787,82 Экономия: -43,82 грн 744,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Княжий Затон, 9 Всего: упаковка (1) 879,90 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35 Всего: упаковка (2) 879,83 грн Забронировать

Будь здоров Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 33 Всего: упаковка (1) 1034,30 Экономия: -31,03 грн 1003,27 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Березнева, 12-А Всего: упаковка (1) 967,20 Экономия: -29,02 грн 938,18 грн Забронировать