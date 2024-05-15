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АВЕН КЛИНАНС ВУМЕН СЫВОРОТКА 30 мл - Харьков (764316) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
1034,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
1034,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
1034,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
921,00
Экономия: -119,00 грн
802,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
841,53
Экономия: -45,61 грн
795,92 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
967,20
Экономия: -29,02 грн
938,18 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
944,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
828,08
Экономия: -32,16 грн
795,92 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (1)
967,20
Экономия: -29,02 грн
938,18 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
879,85
Экономия: -26,40 грн
853,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
743,81
Экономия: -35,01 грн
708,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
1034,30
Экономия: -31,03 грн
1003,27 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (2)
1034,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
950,07 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В
Всего: упаковка (2)
1034,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
Всего: упаковка (1)
787,82
Экономия: -43,82 грн
744,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
879,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (2)
879,83 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
1034,30
Экономия: -31,03 грн
1003,27 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
967,20
Экономия: -29,02 грн
938,18 грн