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BABARIA СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ C 30 мл - Харьков (721116) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 03 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
440,42 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
437,26 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
430,66 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 03 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
435,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
450,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 03 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
426,72 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 03 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
440,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 03 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
440,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
438,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 03 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
450,27 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (3)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (2)
559,00 грн