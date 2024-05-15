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BABARIA СЫВОРОТКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 30 мл для лица - Харьков (721019) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
439,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
435,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
451,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
446,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
437,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
435,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
445,96 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (1)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (2)
559,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 04 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
448,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (1)
559,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (2)
438,40 грн