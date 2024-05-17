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NOW FOODS CLINICAL HAIR, SKIN & NAILS капсулы, №30 - Запорожье (709370) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
652,67
Экономия: -31,61 грн
621,06 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
626,97 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (3)
658,87 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
687,99
Экономия: -84,68 грн
603,31 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
469,43 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
605,37
Экономия: -26,57 грн
578,80 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
653,48
Экономия: -32,42 грн
621,06 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
530,93 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
604,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
660,37
Экономия: -39,31 грн
621,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
655,84
Экономия: -34,78 грн
621,06 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
595,00
Экономия: -77,00 грн
518,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
644,78
Экономия: -23,72 грн
621,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
658,57
Экономия: -37,51 грн
621,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
660,56
Экономия: -39,50 грн
621,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
651,00
Экономия: -29,94 грн
621,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
660,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
648,26
Экономия: -27,20 грн
621,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
646,34
Экономия: -25,28 грн
621,06 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
644,91
Экономия: -23,85 грн
621,06 грн