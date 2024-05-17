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NOW FOODS В-50 КОМПЛЕКС капсулы, №30 - Запорожье (709347) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
400,39
Экономия: -53,16 грн
347,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
370,23
Экономия: -23,00 грн
347,23 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
334,60 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
362,99
Экономия: -41,02 грн
321,97 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
362,30
Экономия: -15,90 грн
346,40 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
376,92
Экономия: -29,69 грн
347,23 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
367,77
Экономия: -20,54 грн
347,23 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
400,89
Экономия: -53,66 грн
347,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
358,15
Экономия: -18,25 грн
339,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
404,11
Экономия: -56,88 грн
347,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
371,09
Экономия: -23,86 грн
347,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
390,61
Экономия: -43,38 грн
347,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
370,64
Экономия: -23,41 грн
347,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
382,70
Экономия: -35,47 грн
347,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
370,03
Экономия: -22,80 грн
347,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
404,50
Экономия: -130,14 грн
274,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
361,15
Экономия: -15,15 грн
346,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
367,21
Экономия: -19,98 грн
347,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
394,43
Экономия: -47,20 грн
347,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (5)
377,87
Экономия: -30,64 грн
347,23 грн